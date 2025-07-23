В Иркутске оштрафовали мужчину за незаконный полет квадрокоптера

В Иркутске выявили нарушение правил использования воздушного пространства. Местный житель в мае 2025 года запустил квадрокоптер в районе плотины ГЭС без регистрации в Росавиации и без уведомления служб управления воздушным движением. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.