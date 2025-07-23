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В Иркутске оштрафовали мужчину за незаконный полет квадрокоптера

Суд назначил штраф в размере 17 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выявили нарушение правил использования воздушного пространства. Местный житель в мае 2025 года запустил квадрокоптер в районе плотины ГЭС без регистрации в Росавиации и без уведомления служб управления воздушным движением. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Правоохранители привлекли нарушителя к ответственности по двум статьям. Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч рублей за несоблюдение правил эксплуатации воздушного пространства и безопасности полетов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Александровском тракте Иркутского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Выяснилось, что 29-летний водитель управляя «Тойотой Аква», ехал со стороны областного центра в направлении СНТ «Веселое». Поворачивая налево, он не уступил дорогу 23-летнему владельцу «Тойоты Аксио», машины столкнулись.