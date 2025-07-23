Минобороны РФ планирует открыть 15 военных училищ: вот кто займет место преподавателей

Министерство обороны России поставило задачу открыть 15 военных училищ до 2034 года. В связи с этим принято решение подготовить в полтора раза больше преподавателей для военных вузов. Набор офицеров в адъюнктуру увеличат с 2027 года, пишет газета «Известия».
Основой научно-педагогического состава планируют сделать принимавших участие в спецоперации военных. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, в России 10 лет назад серьезно сократили преподавательские кадры в военных училищах. Исправить ситуацию может адъюнктура, отметил он.
«Стране сейчас нужны военные научно-преподавательские кадры», — заявил Виктор Литовкин.
Кроме того, в России хотят поднять оклады военным и некоторым категориям госслужащих. Повышение ожидается 1 октября.