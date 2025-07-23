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Минобороны РФ планирует открыть 15 военных училищ: вот кто займет место преподавателей

«Известия»: в РФ подготовят в полтора раза больше педагогов для военных вузов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России поставило задачу открыть 15 военных училищ до 2034 года. В связи с этим принято решение подготовить в полтора раза больше преподавателей для военных вузов. Набор офицеров в адъюнктуру увеличат с 2027 года, пишет газета «Известия».

Основой научно-педагогического состава планируют сделать принимавших участие в спецоперации военных. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, в России 10 лет назад серьезно сократили преподавательские кадры в военных училищах. Исправить ситуацию может адъюнктура, отметил он.

«Стране сейчас нужны военные научно-преподавательские кадры», — заявил Виктор Литовкин.

Кроме того, в России хотят поднять оклады военным и некоторым категориям госслужащих. Повышение ожидается 1 октября.