Минобороны РФ планирует открыть 15 военных училищ: вот кто займет место преподавателей

Министерство обороны России поставило задачу открыть 15 военных училищ до 2034 года. В связи с этим принято решение подготовить в полтора раза больше преподавателей для военных вузов. Набор офицеров в адъюнктуру увеличат с 2027 года, пишет газета «Известия».