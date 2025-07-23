Стала известна дата нового боя российского чемпиона UFC Анкалаева

Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в марте 2025 года. Анкалаев отобрал титул у на тот момент действующего чемпиона чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильского бойца Алекса Перейра. Поединок между ними состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.