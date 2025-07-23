Стала известна дата нового боя российского чемпиона UFC Анкалаева

Бой пройдет 4 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
В Лас-Вегасе 4 октября состоится титульный бой между российским бойцом и действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. О дате проведения боя рассказал президент UFC Дана Уайт.
Дату проведения турнира Уайт сообщил в прямом эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ). Бой пройдет на знаменитой арене T-Mobile в рамках турнира UFC?320.
Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в марте 2025 года. Анкалаев отобрал титул у на тот момент действующего чемпиона чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильского бойца Алекса Перейра. Поединок между ними состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.