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Стала известна дата нового боя российского чемпиона UFC Анкалаева

В Лас-Вегасе 4 октября состоится титульный бой между российским бойцом и действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. О дате проведения боя рассказал президент UFC Дана Уайт.

Бой пройдет 4 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

В Лас-Вегасе 4 октября состоится титульный бой между российским бойцом и действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. О дате проведения боя рассказал президент UFC Дана Уайт.

Дату проведения турнира Уайт сообщил в прямом эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ). Бой пройдет на знаменитой арене T-Mobile в рамках турнира UFC?320.

Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в марте 2025 года. Анкалаев отобрал титул у на тот момент действующего чемпиона чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильского бойца Алекса Перейра. Поединок между ними состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.