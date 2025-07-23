«Могла упасть на оружие»: полиция объяснила гибель 20-летней кузины британских принцев

Рози Рош, кузина британских принцев Уильяма и Гарри, тело которой нашли в собственном доме, могла упасть на огнестрельное оружие. Такую версию смерти 20-летней девушки выдвинули в полиции, информирует издание The Sun со ссылкой на районного следователя Гранта Дэвиса.
Дэвис подчеркнул, что полиция не считает гибель девушки «подозрительной» и уверена, что в ней «не было участия третьей стороны». При этом отмечается, что огнестрельное оружие было найдено рядом с телом Рози Рош.
Напомним, 20-летняя Рози Рош, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма и внучка дяди принцессы Дианы, была найдена мертвой 14 июля в своем доме в Нортоне. Известно, что девушка собирала вещи, чтобы отправиться в поездку с друзьями.
Известно, что Рози изучала английскую литературу в Даремском университете. Она была внучкой дяди принцессы Дианы по материнской линии — Эдмунда Роша, 5-й барона Фермоя, который страдал затяжной депрессией и покончил с собой в 1984-м.
Ранее сообщалось, что 25 февраля 2024 года тело мужа леди Габриэллы Виндзор, Томаса Кингстона, было найдено в пристройке дома его семьи. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, криминала полиция не усмотрела.