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В Госдуму внесут проект по увеличению МРОТ

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) собираются поднять до 50 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведение будет действовать с 1 января 2026 года.

Соответствующий проект закона рассмотрят 23 июля.

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) собираются поднять до 50 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведение будет действовать с 1 января 2026 года.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — на текст документа ссылается РИА Новости. Депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на обсуждение проект закона в среду, 23 июля.

Лидер эсеров Сергей Миронов ранее предлагал увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о необходимости роста МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, пишет «Царьград». При этом эксперты Минтруда с учетом сложившегося уровня медианной заработной платы готовили законопроект о поднятии МРОТ с 1 января следующего года до 27 093 рублей, напоминает RT.