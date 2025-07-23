В Госдуму внесут проект по увеличению МРОТ

Лидер эсеров Сергей Миронов ранее предлагал увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о необходимости роста МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, пишет «Царьград». При этом эксперты Минтруда с учетом сложившегося уровня медианной заработной платы готовили законопроект о поднятии МРОТ с 1 января следующего года до 27 093 рублей, напоминает RT.