Элтон Джон: Оззи Осборн получил место в пантеоне рок-богов

Элтон Джон назвал Осборна не только новатором и иконой рок-сцены, но и своим близким другом. По его словам, артист был одним из самых жизнерадостных людей, которых ему доводилось встречать, и его будет очень не хватать. Роб Зомби, ранее возглавлявший группу White Zombie, тепло попрощался с музыкантом, поблагодарив за всё и отметив, что находиться рядом с ним всегда было радостью.