Элтон Джон: Оззи Осборн получил место в пантеоне рок-богов

Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни, и его уход вызвал отклик в музыкальном сообществе. Коллектив Black Sabbath, с которого началась карьера артиста, выразил свою скорбь лаконичным «Оззи навсегда!» в соцсети X*.
Metallica поделилась совместным снимком с музыкантом, сопроводив его эмодзи разбитого сердца.
Элтон Джон назвал Осборна не только новатором и иконой рок-сцены, но и своим близким другом. По его словам, артист был одним из самых жизнерадостных людей, которых ему доводилось встречать, и его будет очень не хватать. Роб Зомби, ранее возглавлявший группу White Zombie, тепло попрощался с музыкантом, поблагодарив за всё и отметив, что находиться рядом с ним всегда было радостью.
Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд также выразил соболезнования, подчеркнув, что финальный концерт в Бирмингеме стал по-настоящему ярким прощанием.
Накануне смерти Осборн разместил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) изображение постера своего прощального шоу «Back to Beginning» («Возвращение к началу»). Это выступление, состоявшееся 5 июля на стадионе «Вилла Парк», стало последним в его карьере. Перед публикой он поблагодарил фанатов за поддержку и признался, насколько глубоко его тронул этот момент. На сцене вместе с ним выступили Metallica, Guns N" Roses и другие близкие ему артисты.
Осборн и группа Black Sabbath по праву считаются родоначальниками хэви-метала. Среди его наиболее известных композиций — Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train, Changes и многие другие.
Ранее коллектив группы Black Sabbath опубликовал в соцсетях сообщение, посвященное бывшему фронтмену Оззи Осборну, который умер 22 июля.
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