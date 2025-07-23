Названы главные витамины женского здоровья

Женский организм нуждается в поддержке на любом этапе жизни, особенно учитывая гормональные изменения, стрессовые нагрузки, влияние окружающей среды и активный ритм. В этом важную роль играют витамины. О том, какие из них действительно необходимы для сохранения здоровья и молодости, рассказала врач-акушер-гинеколог в интервью «Газете.Ru».
Врач выделила витамин А как одного из главных союзников организма. Этот антиоксидант способствует обновлению клеток, замедляет процессы старения, улучшает зрение и положительно влияет на состояние кожи и волос.
Не менее значим витамин С, который поддерживает иммунитет и помогает бороться с простудными и хроническими заболеваниями. Орфанова отметила, что потребность в этом витамине особенно возрастает во второй фазе менструального цикла и во время самой менструации.
«Поскольку организм не синтезирует витамин С самостоятельно, его необходимо регулярно получать с пищей — предпочтительно из свежих ягод, фруктов и овощей», — пояснила специалист.
Еще одним важным элементом является витамин D. Он укрепляет иммунную систему, обладает противовоспалительным эффектом, снижает риск развития онкологических заболеваний, укрепляет кости, помогает предотвращать остеопороз и защищает кожу от преждевременного старения. В период беременности витамин D особенно важен для правильного развития плода и благополучного течения беременности.
Витамин Е играет ключевую роль в работе женской репродуктивной системы, участвуя в овуляции и обеспечивая полноценное созревание яйцеклеток.
Фолиевая кислота (витамин В9) имеет большое значение для женщин: ее недостаток может привести к серьезным порокам развития нервной трубки у плода. Поэтому Орфанова советует начинать прием фолиевой кислоты еще на этапе планирования беременности — за несколько месяцев до зачатия и продолжать до конца первого триместра.
Кроме того, важны витамины группы B, которые активируют обмен веществ, поддерживают нервную систему и способствуют выработке энергии, а также омега-3 жирные кислоты. По словам врача, омега-3 необходимы для здоровья кожи, нормального функционирования пищеварительной и гормональной систем.
«Правильно подобранные витамины помогают сохранить красоту и молодость, укрепляют здоровье, улучшают самочувствие и качество жизни. Главное — не заниматься самолечением, а выбирать препараты после консультации с врачом», — заключила специалист.
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