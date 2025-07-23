Оззи Осборн дал прощальный концерт за две недели до смерти

По данным телеканала, артист дал прощальный концерт за две недели до смерти. Как сказано в материале, рок-музыкант в последнее время страдал от болезни Паркинсона. Его состояние сильно ухудшилось с годами. По сведениям его супруги Шэрон Осборн, музыкант с февраля 2025 года не мог ходить. Стало также известно, что на фоне болезни Паркинсона у музыканта впоследствии появились другие проблемы со здоровьем. При этом его голос оставался таким же, как и всегда. Поэтому Оззи Осборн смог дать концерт всего за две недели до смерти.