Оззи Осборн дал прощальный концерт за две недели до смерти

Рок-музыкант Оззи Осборн скончался 22 июля. Британскому исполнителю было 76 лет. О кончине Оззи Осборна оповестил Sky News.
По данным телеканала, артист дал прощальный концерт за две недели до смерти. Как сказано в материале, рок-музыкант в последнее время страдал от болезни Паркинсона. Его состояние сильно ухудшилось с годами. По сведениям его супруги Шэрон Осборн, музыкант с февраля 2025 года не мог ходить. Стало также известно, что на фоне болезни Паркинсона у музыканта впоследствии появились другие проблемы со здоровьем. При этом его голос оставался таким же, как и всегда. Поэтому Оззи Осборн смог дать концерт всего за две недели до смерти.
Согласно заявлению его родных, исполнитель скончался в кругу семьи.
«Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов», — говорится в материале.
Музыканта любили фанаты из Британии и жители самых разных стран. С вокалом Оззи Осборна продали приблизительно 100 миллионов пластинок. Музыкант также стал звездой реалити-шоу «Семейка Осборнов», которое во всем мире, в том числе в России, показывал канал MTV. В 1994-м артист получил «Грэмми», в 2006-м попал в Зал славы рок-н-ролла как фронтмен Black Sabbath, а в 2024-м — как солист.
Шэрон Осборн прожила в браке с исполнителем порядка 42 лет. Шэрон, несмотря на хорошее образование, вместе с Оззи посещала ночные вечеринки. Она также была продюсером исполнителя. Шэрон вела его финансовые дела, заключала контракты с музыкальными студиями. В 1984 году она родила дочь, а после — еще одну девочку. Третьим ребенком пары стал сын.
Прощальное выступление Оззи Осборна прошло в родном городе группы Black Sabbath Бирмингеме. Впервые за последние 20 лет музыканты группы собрались вместе. Билеты на шоу под названием «Назад в начало» были проданы онлайн за 25 минут. Затем продавали возможность смотреть онлайн-трансляцию. Концерт посмотрели более 300 тысяч человек. Мероприятие было объявлено благотворительным. Прибыль пошла трем организациям, включая детский хоспис.