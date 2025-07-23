В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полёты

Ограничения на взлёт и посадку воздушных судов временно действуют в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Нижний Новгород (“Стригино”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.
Напомним, ранее, в ночь с 22 на 23 июля, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в калужском аэропорту «Грабцево». Такой же режим действовал указанной воздушной гавани с двух часов ночи до утра 22 июля.