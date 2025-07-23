Он искренне верил в детей и верно защищал свою Родину

Геннадий Владимирович Старунов служил в Воздушно-десантных войсках, на его счету было 11 прыжков с парашютом. Но судьба привела его к детям — сначала он несколько лет проработал в детском центре, а с 2013 года преподавал основы безопасности жизнедеятельности в московской школе имени маршала В. И. Чуйкова. В 2022 году он стал победителем конкурса «Учитель года Москвы», а после участия в федеральном этапе отправился на передовую защищать нашу страну. Он не мог остаться в стороне от происходящих событий, хотя, конечно, очень любил педагогическую деятельность. И поэтому продолжал вести блог в интернете, публикуя заметки с фронта.