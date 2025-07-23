Он искренне верил в детей и верно защищал свою Родину

В зоне специальной военной операции погиб победитель конкурса «Учитель года Москвы — 2022», педагог ОБЖ Геннадий Старунов. «Вечерняя Москва» собрала воспоминания его коллег и учеников.
Геннадий Владимирович Старунов служил в Воздушно-десантных войсках, на его счету было 11 прыжков с парашютом. Но судьба привела его к детям — сначала он несколько лет проработал в детском центре, а с 2013 года преподавал основы безопасности жизнедеятельности в московской школе имени маршала В. И. Чуйкова. В 2022 году он стал победителем конкурса «Учитель года Москвы», а после участия в федеральном этапе отправился на передовую защищать нашу страну. Он не мог остаться в стороне от происходящих событий, хотя, конечно, очень любил педагогическую деятельность. И поэтому продолжал вести блог в интернете, публикуя заметки с фронта.
Геннадий Старунов ставил ценность жизни на первое место.
— Самое ценное, что есть у всех нас, — человеческая жизнь. И каждому из нас нужно знать, как спасти другого человека или самого себя, — говорил педагог в интервью «ВМ» в 2022 году.
Еще в мае он встречался с президентом России Владимиром Путиным, а в конце июля при исполнении воинского долга жизнь Геннадия Старунова оборвалась…
Эта новость шокировала всех, кто знал Геннадия Владимировича. Директор школы имени маршала В. И. Чуйкова Алла Инглези поделилась своими воспоминаниями о нем.
— Он всегда был предан делу, которому служил, будь то школа или фронт. Гена был светлым, талантливым, энергичным и инициативным, человеком долга и чести, учителем с большой буквы: учил детей спасать жизнь. Он мечтал написать учебник. Даже на фронте не переставал делиться опытом и знаниями, — вспоминает она своего коллегу. — Он был нашей душой и надеждой! Для меня и для всех нас это большое горе и невосполнимая утрата.
Алла Инглези рассказала, что после встречи с Владимиром Путиным Геннадий Старунов примчался в школу, не предупреждая заранее.
— Просто позвонил и сказал, что едет. Он был счастлив, полон планов и надежд! И так получилось, что в это время собралась вся наша команда. Смеялись, шутили, вспоминали, строили планы, — рассказала директор.
Светлый, добрый и отзывчивый — таким он запомнился и своим ученикам.
— Геннадий Владимирович был чуток к каждому из своих учеников, умел мотивировать и вести детей в нужном направлении, — говорит его ученица Анастасия Новопруцкая. — Он с огромной радостью и вдохновением делился своим опытом с нами, дарил нам те знания, к которым сам шел всю свою жизнь, никогда не был скуп на искреннюю похвалу. Его глаза всегда горели любимым делом, его тепло ощущал каждый.
У выпускницы школы Валерии Хмыловой Геннадий Старунов был классным руководителем.
— Он был действительно тем человеком, который абсолютно искренне радовался каждой нашей победе, нашим достижениям. Он всегда делился «полезностями». Рассказывал о конкурсах, в которых мы могли бы участвовать, делал все возможное, чтобы развивать нас творчески, отстаивал наши интересы. А главное, что он постоянно делал, — это просто верил. Всегда помнил и верил в каждого из нас, в добро и свет! — отмечает Валерия.
Геннадий Владимирович Старунов был, есть и будет настоящим героем с большим сердцем. Он будет всегда жив в наших сердцах.
КСТАТИ.
В январе 2023 года Геннадий Старунов находился в составе мобилизованных в рамках СВО бойцов на учебном полигоне в Республике Беларусь, проходил боевое слаживание. Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал туда и вручил Геннадию Владимировичу наградной знак Минпросвещения РФ «Молодость и профессионализм».