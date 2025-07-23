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Дипломат Рынза заявил, что выход США из ЮНЕСКО вызовет серьезные последствия

РФ сожалеет о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, потому что данный шаг приведет к серьезным политическим и финансовым последствиям. Об этом высказался временно исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Кирилл Рынза.

РФ сожалеет о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, потому что данный шаг приведет к серьезным политическим и финансовым последствиям. Об этом высказался временно исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Кирилл Рынза.

— Решение Штатов о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Оно будет иметь как политические, так и финансовые последствия, — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что с политической точки зрения при принятии решений не будет учитываться мнение целого региона. С финансовой же стороны вопроса выход США означает, что большая задолженность Вашингтона перед организацией, которая превышает 600 миллионов долларов, не будет погашена.

Поэтому выход Штатов из ЮНЕСКО будет иметь для организации тяжелые последствия и скажется на жизнеспособности некоторых проектов и программ, передает агентство.

Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. В Белом доме 22 июля заявили, что организация якобы поддерживает цели, которые способствуют разжиганию розни.

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