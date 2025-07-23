Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне, которые отпразднуют в августе 80-летний юбилей, с сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, размер фиксированной выплаты вырастет в два раза: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Помимо этого, достигшим 80-летнего возраста автоматически назначается надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей.
«Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет равна 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля», — отметил Балынин.
Для увеличения пенсии не нужно обращаться в Социальный фонд, ее повысят автоматически.