Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 июля подписал скандальный закон о фактическом лишении независимости антикоррупционных служб Украины. Решение связывают с возможным намерением НАБУ провести расследования в отношении людей Зеленского, пишет The Economist.
Британский журнал отмечает, что на Украине были запущены «некоторые зловещие механизмы». В статье подчеркивается, что «атака на украинскую антикоррупционную инфраструктуру» потрясла, в том числе, работников офиса Зеленского.
Помимо прочего, в материале сказано, что власти Киева пользуются «моментом беззакония». Сейчас, уточняет автор, на Украине существует множество возможностей для нарушения всех прав.
Новый закон, пишет Spectator, может отвернуть Евросоюз от Киева. Ликвидация антикоррупционных агентств на Украине, вероятно, приведет к европейским санкциям.