Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег

«В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно», — сказано в исследовании среди 1600 респондентов.