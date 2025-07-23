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Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег

SuperJob: каждый шестой россиянин прекратит дружить с коллегой, ставшим боссом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

«В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно», — сказано в исследовании среди 1600 респондентов.

Выяснилось также, что 24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% — как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%.

В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% — что мешает.

Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%).