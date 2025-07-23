В Иркутской области начинающим специалистам готовы платить до 100 тысяч рублей

В Иркутской области начинающие специалисты могут найти работу с зарплатой до 100 тысяч рублей. Так на одном из порталов размещено больше 16 тысяч вакансий для тех, у кого нет опыта или стаж менее года. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, больше всего предложений — в сфере неквалифицированного труда: около 1,3 тысячи вакансий.
— Кадровый центр оказывает комплексное содействие в трудоустройстве молодых квалифицированных специалистов. Поддержка включает программы повышения квалификации и переобучения по президентскому нацпроекту «Кадры». Возможна организация стажировки на предприятиях, — подчеркнул министр труда и занятости Кирилл Клоков.
Половина вакансий для новичков предполагает зарплату до 40 тысяч. Такую сумму могут получать продавцы, грузчики, дворники, охранники и разнорабочие. Для этих должностей не требуется специального образования. Однако если у соискателя есть диплом колледжа или техникума, ему могут предложить более высокую зарплату даже без опыта.
Например, станочнику широкого профиля в Ангарске с дипломом среднего специального образования готовы платить 50−70 тысяч рублей. Топограф в Иркутске может зарабатывать 80−90 тысяч, машинисту-обходчику котельного оборудования в Усолье-Сибирском предлагают 55−85 тысяч. Электромонтер в Братске может получать до 100 тысяч рублей, а слесарь технологических установок в Усть-Илимске — 90−100 тысяч. Всего для выпускников ссузов в регионе доступно более 4,5 тысяч вакансий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья хотят зарабатывать на 10 тысяч больше.