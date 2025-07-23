В Иркутской области начинающим специалистам готовы платить до 100 тысяч рублей

В Иркутской области начинающие специалисты могут найти работу с зарплатой до 100 тысяч рублей. Так на одном из порталов размещено больше 16 тысяч вакансий для тех, у кого нет опыта или стаж менее года. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, больше всего предложений — в сфере неквалифицированного труда: около 1,3 тысячи вакансий.