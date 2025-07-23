Та песня, что пела нам мать

23 июля исполняется 110 лет со дня рождения поэта Михаила Матусовского (1915−1990), автора текстов ко множеству песен, ушедших в народ, фронтового корреспондента в годы Великой Отечественной. Внук Михаила Львовича, избегающий общения с прессой, впервые сделал исключение — для нас. А мы также рассказываем, как отмечают годовщину на родине поэта, в Луганске, и какие стихи он публиковал в «Вечерней Москве».
В1979 году в семью Михаила Матусовского пришла беда: в 34 года умерла его старшая дочь Елена, оставив восьмилетнего сына Гошу. Михаил Львович вместе с женой усыновили внука и вырастили. Георгий Матусовский стал свидетелем последних десятилетий жизни деда.
— Георгий Михайлович, какими вам запомнились дедушка и бабушка?
— Они никогда не ссорились, даже не повышали голоса в общении друг с другом. Это была абсолютно идеальная семья, самые чуткие и взаимоподдерживающие отношения, какие только можно себе представить. Очень много внимания уделялось воспитанию и образованию детей: сперва дочерей Лены и Ирины, а потом и моему. Дедушка лично подбирал книги, а потом обсуждал их. Читал вслух стихи и даже крупные прозаические произведения — Толстого, Гюго, Чехова.
— Вы, на радость ему, выросли книголюбом?
— Меня с детства интересовали точные науки. В начале 1980-х годов в Центральном доме литераторов устроили встречу писателей с учеными. Дедушка взял туда меня. Там мы впервые увидели персональные компьютеры — уродливые, угловатые «Макинтоши». Нам продемонстрировали их возможности, и мы потом целый месяц обсуждали это. Дедушка даже мечтал, что когда-нибудь он будет набирать свои тексты на компьютере.
— До этого дошло?
— Нет. Но первый компьютер мне привез он — из Франции. Это было в 1984-м. Компьютер был миниатюрным, полуигрушечным, но на нем можно было писать программы. Я был в восторге, а дедушка требовал, чтобы я объяснял ему все тонкости работы на этом чуде техники.
— Дедушка мог что-нибудь чинить, мастерить, готовить?
— Никакими домашними делами он не занимался — просто не умел. Вообще он был совершенно не приспособлен к бытовой стороне жизни. У него не оставалось сил и времени ни на что, кроме творчества. Он работал всегда, даже на отдыхе в домах писателей в Коктебеле и в Прибалтике. Крым и Коктебель были особенной его любовью. Он бывал там еще до войны, в доме Волошина, а потом уже с семьей всегда там отдыхал.
— У Матусовского был дом в подмосковном поселке «Советский писатель», более известном как Красная Пахра. С кем из соседей он общался?
— Маленьким я застал живым его друга и учителя, поэта Павла Антокольского. Ну, а в поздние годы дедушка дружил с режиссером Эльдаром Рязановым, художником Орестом Верейским, артистом Зиновием Гердтом, композитором Оскаром Фельцманом (автором музыки песни «Черное море мое»). Еще в последние годы он был очень дружен со своим постоянным соавтором композитором Вениамином Баснером. Часто бывал у него в гостях в Ленинграде, а Баснер приезжал к нам и жил по несколько дней. На моих глазах был написан романс для фильма «Дни Турбиных». Ну не совсем на моих глазах — дедушка с Баснером ушли в кабинет, закрылись…
— Михаил Львович прожил долгую жизнь — без нескольких дней 75 лет. Он все успел написать, что хотел?
— Смерть моей мамы очень его подкосила — если бы не это, он прожил бы еще достаточно долго и очень много еще написал бы. Он задумывался о прозаических произведениях. Я помню, что у него была идея романа, посвященного блокаде Ленинграда и детям, выжившим после этой трагедии.
Дедушка увлекался армянской культурой и поэзией, переводил стихи Сильвы Капутикян. После страшного землетрясения в Спитаке (7 декабря 1988 года. — «ВМ») он так сопереживал, что рвался ехать туда корреспондентом, вспомнив свою работу во фронтовой газете. Но, конечно, здоровье не позволило.
— Дедушка на вашей памяти бывал в своем родном Луганске, точнее, как он тогда назывался, Ворошиловграде?
— Знаю, что в 1970-е годы он еще регулярно бывал на Донбассе. Выступал перед шахтерами и, кажется, даже спускался вместе с ними в забой. Привозил подарки — настоящий шахтерский фонарь, каску, кусочки антрацита. И еще «шахтерский торт» — здоровенный кусок горького шоколада, который выдавали горнякам в связи с тяжелой работой. Дедушку связывала многолетняя дружба с его школьной учительницей Марией Семеновной Тодоровой, прожившей невероятно долгую жизнь, — ей посвящены стихи, на которые написана песня «Школьный вальс».
Но в последние годы, насколько я помню, он уже не очень часто контактировал с земляками. Самое значительное его взаимодействие с Ворошиловградом — перенос праха его матери с подлежавшего ликвидации старого кладбища. Он сам туда ездил и занимался этим печальным делом. А после его кончины бабушка передала в Луганск, в музей, весь архив Михаила Львовича, фотографии, библиотеку, почти всю обстановку дедушкиного кабинета и даже рояль, за которым были сочинены многие известные песни на его стихи.
— Как Михаил Львович отмечал День Победы?
— В последние годы — в основном на Валдае, где прошли его военные годы. Он часто туда ездил, выступал, поддерживал контакт с местным музеем, однажды брал меня на празднование 9 Мая. Он был почетным гражданином города Валдая. Вообще, война стала едва ли не главным событием его жизни. Недаром в одном из его стихотворений говорится: «И опять о войне, о войне — // О другом пусть напишут другие…».
ЛЮБОПЫТНО.
Накануне Великой Отечественной войны Михаил Матусовский, уже получивший определенную писательскую известность, окончил аспирантуру Московского института философии, литературы и истории. На 27 июня 1941 года была назначена защита его диссертации «Воинские повести XIII-XV вв.». Однако в ночь на 23 июня Михаилу Львовичу пришло извещение о мобилизации в качестве военного корреспондента — и он не задержался в Москве даже на четыре дня. Защиту — уникальный случай — провели в отсутствие соискателя. Телеграмма о том, что ему присуждена ученая степень кандидата филологических наук, догнала Матусовского на Западном фронте. До конца войны Михаил Львович послужил также в газетах Северо-Западного и Второго Белорусского фронтов.
СО СТРАНИЦ «ВЕЧЕРКИ».
2 января 1975 года «Вечерняя Москва» опубликовала четыре стихотворения Михаила Матусовского о войне. Как объяснил поэт в предисловии, это строки из «старой тетради», «написанные где-то в пути и до сих пор не публиковавшиеся». Однако в автобиографической повести «Семейный альбом» (1970−1978) Михаил Львович упоминает письмо от читателя, который утверждает, что видел одно из этих произведений — «Деревня Миронушка» — «осенью 1942 года во фронтовой газете СЗФ (Северо-Западного фронта. — “ВМ”)». Возможно, слова Матусовского в «Вечерке» означали, что тексты до 1975 года не перепечатывались в «гражданской» прессе.
Три текста из подборки Михаил Матусовский включал потом в книги. А вот четвертый, насколько нам известно (полной библиографии Михаила Львовича еще не составлено), после «Вечерки» не публиковался. Приведем фрагмент из него:
Мне часто снится зимняя столица.
С завозом дров, с нехваткой овощей.
Та комната, где я бы мог молиться.
На каждую из брошенных вещей.
И я хочу, мне это не впервые,
Быть рядом с вами в полуночный час,
Как эти истребители ночные,
Бессонно охраняющие вас.
ТОП-10.
Самые известные произведения.
Школьный вальс (музыка Исаака Дунаевского, 1950), Летите, голуби, летите (из фильма «Мы за мир», музыка Исаака Дунаевского, 1952), Подмосковные вечера (из фильма «В дни Спартакиады», музыка Василия Соловьева-Седого, 1955), Московские окна (музыка Тихона Хренникова, 1960), На безымянной высоте (из фильма «Тишина», музыка Вениамина Баснера, 1964), С чего начинается Родина? (из фильма «Щит и меч», музыка Вениамина Баснера, 1967), Березовый сок (из фильма «Мировой парень», музыка Вениамина Баснера, 1973), Крейсер «Аврора» (из мультфильма «Аврора», музыка Владимира Шаинского, 1975), Романс («Целую ночь соловей нам насвистывал…») (из фильма «Дни Турбиных», музыка Вениамина Баснера, 1976), Вместе весело шагать… (из фильма «И снова Анискин», музыка Владимира Шаинского, 1979).
МНЕНИЕ.
Многие тексты еще предстоит отыскать.
Валерий Филиппов, ректор Луганской государственной академии культуры и искусства имени Михаила Матусовского:
— Долгие годы сотрудники нашей академии высказывали инициативу присвоить ей имя Михаила Матусовского. Это удалось лишь в 2015 году, когда регион вновь оказался в едином культурном пространстве с Россией. Вхождение Луганской Народной Республики в ее состав сыграло важную роль в подготовке к 110-летию поэта. Огромный вклад в организацию мероприятий был внесен Министерством культуры РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Российским государственным гуманитарным университетом.
Наша академия организовала Всероссийский песенный конкурс композиторов «Те песни, что пела нам мать»: участникам предстоит создать произведения на стихи Михаила Львовича. Заявки принимаются до 1 августа, а гала-концерты пройдут в Луганске (в ноябре) и в Москве, в Национальном центре «Россия» (в декабре). Стартовал и конкурс перевода стихов Михаила Матусовского на китайский язык, 5 июня на XI Книжном фестивале «Красная площадь» в Москве был презентован новый сборник стихотворений Матусовского «Избранное», подготовленный сотрудниками нашей академии. В него входят и стихи из книг, малодоступных современному читателю: «Моя родословная» (1940 г.), «Когда шумит Ильменьозеро» (1944 г.), «Все, что мне дорого» (1957 г.). Стихотворения расположены в последовательности их написания. Это делает книгу своего рода «хроникой» творчества Михаила Львовича.
В «Избранное» включена примерно четверть стихотворного наследия Михаила Матусовского. На сегодня известно около тысячи его поэтических произведений — и этот список далеко не исчерпывающий. Мы считаем, что важным и правильным будет издание полного собрания сочинений Михаила Львовича. С сентября 2024 года наши сотрудники и студенты начали сбор и паспортизацию прозы и поэзии Матусовского: каждое произведение сопровождается библиографическим описанием, указанием источника и года создания. До сих пор не обнаружены многие его публикации в советской прессе. Как писал Михаил Львович, первое его стихотворение было напечатано в газете, когда ему не было и 12 лет. Нам известно, что это «Луганская правда» за 1926−1927 годы, которая может находиться в фондах Российской государственной библиотеки. Этой кропотливой работе далеко до завершения, и мы уверены, что нас ждут новые исследовательские результаты.