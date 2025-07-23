Та песня, что пела нам мать

— Никакими домашними делами он не занимался — просто не умел. Вообще он был совершенно не приспособлен к бытовой стороне жизни. У него не оставалось сил и времени ни на что, кроме творчества. Он работал всегда, даже на отдыхе в домах писателей в Коктебеле и в Прибалтике. Крым и Коктебель были особенной его любовью. Он бывал там еще до войны, в доме Волошина, а потом уже с семьей всегда там отдыхал.