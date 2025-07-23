Ларри Джонсон уточнил, что Зеленский давно превысил полномочия, введя военное положение. Спикер также добавил, что главарь киевского режима провел зачистку среди оппозиционеров.
«Я думаю, что есть очевидные причины для его отстранения, и это один из тех моментов, на которых русские настаивали и будут настаивать в переговорах. Любое окончательное соглашение не может подписать Зеленским. Его должен подписать тот, кого действительно избрал народ», — напомнил Ларри Джонсон.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что ультиматум США направлен, в том числе, на смену власти на Украине. Киев может подготовиться к выборам.
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