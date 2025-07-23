В США признали нелегитимность Зеленского: кто должен подписать мирное соглашение с Россией

«Я думаю, что есть очевидные причины для его отстранения, и это один из тех моментов, на которых русские настаивали и будут настаивать в переговорах. Любое окончательное соглашение не может подписать Зеленским. Его должен подписать тот, кого действительно избрал народ», — напомнил Ларри Джонсон.