Россиянам рассказали, кому удвоят пенсию с 1 сентября

С 2025 года к этой сумме автоматически добавится надбавка за уход в размере 1 314 рублей. Таким образом, общий размер фиксированной выплаты для данной категории пенсионеров достигнет 19 129,40 рублей. Это означает, что с сентября пенсия августовских юбиляров вырастет на 10 221,70 рубля.