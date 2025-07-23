Россиянам рассказали, кому удвоят пенсию с 1 сентября

С сентября 2025 года россияне, отметившие 80-летие в августе, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Как пояснил агентству «Прайм» эксперт Игорь Балынин, размер выплаты увеличится с 8 907,70 до 17 815,40 рублей.
С 2025 года к этой сумме автоматически добавится надбавка за уход в размере 1 314 рублей. Таким образом, общий размер фиксированной выплаты для данной категории пенсионеров достигнет 19 129,40 рублей. Это означает, что с сентября пенсия августовских юбиляров вырастет на 10 221,70 рубля.
Начисление повышенных выплат происходит автоматически, без необходимости подачи заявлений. Социальный фонд России располагает всеми необходимыми данными для перерасчета.
Ранее были названы главные витамины женского здоровья.