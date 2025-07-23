Диабетикам рассказали, как наслаждаться фруктами и ягодами без риска для здоровья

Лето — сезон фруктов и ягод, и от их свежего вкуса сложно отказаться. Но людям с сахарным диабетом важно подходить к выбору лакомств с умом. Некоторые плоды могут резко повышать уровень сахара в крови. Об этом KP.RU рассказала академик Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, Заслуженный врач РФ.
— На самом деле, не существует «опасных» вариантов фруктов и ягод. Стоит больше обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта, — поделилась медик.
По словам специалиста, к безопасным для диабетиков относятся ягоды и фрукты с низким и средним гликемическим индексом. Среди них клубника, черника, малина, яблоки, груши и персики. А вот виноград, арбуз, дыня и бананы поднимают сахар быстрее, поэтому их лучше есть реже и в небольшом количестве.
Мокрышева также рекомендует сочетать фрукты с белковыми продуктами. Например, стоит добавить к ягодам творог или несколько орехов. Это поможет замедлить рост сахара и сделает перекус не только вкусным, но и полезным.