Диабетикам рассказали, как наслаждаться фруктами и ягодами без риска для здоровья

По словам специалиста, к безопасным для диабетиков относятся ягоды и фрукты с низким и средним гликемическим индексом. Среди них клубника, черника, малина, яблоки, груши и персики. А вот виноград, арбуз, дыня и бананы поднимают сахар быстрее, поэтому их лучше есть реже и в небольшом количестве.