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Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей

Нутрициолог Порхун: дети, совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.

«Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса», — объяснила Порхун.

Специалист отметила, что отвлечение на гаджеты во время еды — не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения.

«Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка — это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту “не замечает” происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется», — отметила врач.