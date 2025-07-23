Нутрициолог рассказала о причинах переедания у детей

«Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса», — объяснила Порхун.