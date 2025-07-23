Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу стерхов

«Эта местность уникальна тем, что именно здесь проходит массовая миграция стерхов: 90% этих птиц пролетают через село Охотский-Перевоз, что напротив ресурсного резервата. Как признаются жители села, каждую весну и осень над рекой Алдан они наблюдают пролет белых журавлей восточной популяции, и на протяжении многих лет мы от них получаем сообщения о том, что такого-то числа они пролетели, в какое время и сколько. В рамках проекта мы запустили народный мониторинг, весенний этап проекта охватил 13 районов Якутии, участники зафиксировали свыше 800 стерхов в процессе их миграции к местам гнездования», — сказала Слепцова агентству в рамках школы экологической журналистики «Живая тайга — 2025».