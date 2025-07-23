В Госдуме предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Авторы инициативы поясняют, что установленный уровень призван обеспечить гражданам возможность покрывать базовые потребности в условиях роста потребительских цен и инфляции. В пояснительной записке к документу подчеркивается необходимость пересмотра размера МРОТ, который не корректировался с 2022 года.