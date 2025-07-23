В Госдуме предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. С соответствующим предложением парламентарии планируют выступить в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы поясняют, что установленный уровень призван обеспечить гражданам возможность покрывать базовые потребности в условиях роста потребительских цен и инфляции. В пояснительной записке к документу подчеркивается необходимость пересмотра размера МРОТ, который не корректировался с 2022 года.
«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — сообщается в пояснительной записке.
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