Доцент Балынин сообщил, кому удвоят пенсию с 1 сентября

Российские граждане, которым в августе исполнится 80 лет, с сентября будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Размер фиксированной выплаты увеличится вдвое: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Также достигшим этого возраста назначается надбавка за уход. В этом году ее размер составил 1314 рублей.
— Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии 80-летних юбиляров в сентябре вырастет на 10 221,70 рубля, — цитирует доцента агентство «Прайм».
Он уточнил, что для увеличения пенсии не надо обращаться в Соцфонд, она повысится автоматически.
С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить надбавку к пенсии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский. Он объяснил, что выплаты увеличат, так как в течение года эти люди накапливают дополнительные пенсионные баллы, а их работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд.