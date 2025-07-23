Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Балынин сообщил, кому удвоят пенсию с 1 сентября

Российские граждане, которым в августе исполнится 80 лет, с сентября будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Российские граждане, которым в августе исполнится 80 лет, с сентября будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Размер фиксированной выплаты увеличится вдвое: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Также достигшим этого возраста назначается надбавка за уход. В этом году ее размер составил 1314 рублей.

— Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии 80-летних юбиляров в сентябре вырастет на 10 221,70 рубля, — цитирует доцента агентство «Прайм».

Он уточнил, что для увеличения пенсии не надо обращаться в Соцфонд, она повысится автоматически.

С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить надбавку к пенсии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский. Он объяснил, что выплаты увеличат, так как в течение года эти люди накапливают дополнительные пенсионные баллы, а их работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд.