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Бережно храним память о героях Военно-морского флота

22 июля в Музее Победы открылась выставка, приуроченная ко Дню Военно-морского флота, который отмечают в нашей стране 27 июля.

22 июля в Музее Победы открылась выставка, приуроченная ко Дню Военно-морского флота, который отмечают в нашей стране 27 июля.

Экспозицию представили в рамках проекта «Семейные реликвии». Выставка посвящена героическому боевому пути и судьбе старшего сержанта Михаила Васильевича Подгурского (1917−2021) — отважного морского пехотинца, прошедшего три войны и дожившего до 104 лет. Посетителям представили уникальные подлинные экспонаты, которые герой в свое время лично передал в фонды Музея Победы.

— Все выставочные предметы принадлежали лично Михаилу Васильевичу, — рассказала специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Музея Победы Екатерина Шубина. — Самый необычный артефакт — это, пожалуй, трофейный нож с историей. Во время разведоперации на Подгурского напал финский солдат, но нож попал в магазин автомата, и впоследствии солдат сохранил его как талисман.

Среди других реликвий — наградные документы Подгурского, включая грамоту за участие в Моравско-Остравской операции, личные рисунки и элементы формы.

— Михаил Васильевич был невероятным человеком. После войны он не только увлекался рисованием, но и создавал удивительные макеты кораблей. Некоторые его творения выставлялись и в нашем музее, но большинство своих работ он передал в дар московским школам, — сказала Екатерина Шубина.

По ее словам, за каждой великой победой стоят личные истории простых солдат — вернувшихся с войны и оставшихся на поле боя.

— Наши выставки призваны разрушить образ «абстрактного героя» и обнажить реальную историю человека, — объясняет Екатерина.