Бережно храним память о героях Военно-морского флота

— Михаил Васильевич был невероятным человеком. После войны он не только увлекался рисованием, но и создавал удивительные макеты кораблей. Некоторые его творения выставлялись и в нашем музее, но большинство своих работ он передал в дар московским школам, — сказала Екатерина Шубина.