Список мероприятий ко Дню города: на сайте омской мэрии запустили тематический раздел

На сайте администрации Омска появилась тематическая страница, она посвящена предстоящему празднованию Дня города и Дня Омской области, (0+). Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
В этом году День города и День Омской области решили объединить. Празднование пройдет 2 августа. Мероприятий запланировано много — больше 140. Чтобы омичам было проще в них ориентироваться, в мэрии решили создать единый тематический раздел со все информацией о праздничных событиях. Он размещен на официальном сайте городской администрации.
На тематической странице есть информация как о крупных общегородских событиях, так и о локальных праздниках в микрорайонах от КТОСов. И о спецпроектах, часть которых стартовала уже сейчас. Все события отображаются на большой интерактивной карте «Лето», Помимо этого, власти предусмотрели на сайте дополнительный раздел с полезной информацией для омичей. К примеру, там будут сообщать об изменениях схем движения транспорта в праздничные дни.
Фишкой нового тематического раздела стал интерактивный счетчик, который в режиме реального времени показывает, сколько дней остается до главных торжеств, посвященных Дню города и Дню Омской области, (0+).