Список мероприятий ко Дню города: на сайте омской мэрии запустили тематический раздел

На тематической странице есть информация как о крупных общегородских событиях, так и о локальных праздниках в микрорайонах от КТОСов. И о спецпроектах, часть которых стартовала уже сейчас. Все события отображаются на большой интерактивной карте «Лето», Помимо этого, власти предусмотрели на сайте дополнительный раздел с полезной информацией для омичей. К примеру, там будут сообщать об изменениях схем движения транспорта в праздничные дни.