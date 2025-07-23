Врач предупредила об опасностях переохлаждения

Переохлаждение организма может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе обострение хронических заболеваний. Врач общей практики Елена Павлова в интервью NEWS.ru рассказала, что длительное воздействие холода способно вызвать цистит, тонзиллит и снижение иммунитета, повышая риск простуды.
-Первыми признаками переохлаждения являются мурашки, дрожь, посинение губ и ногтей. Особенно опасно купание в холодной воде — дети переносят его тяжелее, поэтому важно контролировать их состояние и вовремя выводить из воды, — отметила Павлова.
По ее словам, переохлаждение можно получить не только на улице, но и в помещении — например, при неправильной настройке кондиционера. Чтобы избежать спазмов сосудов, не сидите прямо под холодным воздухом и поддерживайте температуру в пределах +22…+25 градусов. Пейте воду комнатной температуры, а для согревания выбирайте теплый чай или душ — алкоголь и горячие ванны только усугубят ситуацию.