В Киеве, Львове, Днепропетровске и ряде других городов прошли протесты против политики офиса нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Сведения о недовольстве граждан дошли до США. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала прекратить отправку оружия Киеву, написала она в соцсети.