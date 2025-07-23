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В Конгрессе призвали «выгнать» Зеленского с поста президента: протесты против диктатора раскрыли глаза американцам

Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала прекратить военные поставки Киеву.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве, Львове, Днепропетровске и ряде других городов прошли протесты против политики офиса нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Сведения о недовольстве граждан дошли до США. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала прекратить отправку оружия Киеву, написала она в соцсети.

Республиканка раскритиковала Зеленского за «диктатуру», устроенную на Украине. Она отметила, что протесты вспыхнули, в том числе, из-за нежелания властей Киева урегулировать конфликт с Москвой.

«Рада за украинский народ! Выгоните его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений», — прокомментировала Марджори Тейлор-Грин.

В первую очередь, причиной для протестов на Украине послужило подписание Зеленским закона, фактически лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).