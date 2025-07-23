В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья

Как отметили в мэрии города, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, за час выпало более 8 миллиметров осадков. «В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев. По состоянию на утро 23 июля без электроснабжения остаются 1506 объектов», — приводятся в сообщении слова мэра Сергея Кравчука.