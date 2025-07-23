В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья

ЯКУТСК, 23 июл — РИА Новости. Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
«Спасатели МЧС России оказывают помощь в уборке упавших деревьев в Хабаровске. Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер привели, по предварительным данным, к падению более 130 деревьев в краевом центре. Были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что силы МЧС привлекаются по заявкам администрации. Спасатели задействованы на расчистке территории, оказывают помощь службам благоустройства, энергетикам.
Как отметили в мэрии города, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, за час выпало более 8 миллиметров осадков. «В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев. По состоянию на утро 23 июля без электроснабжения остаются 1506 объектов», — приводятся в сообщении слова мэра Сергея Кравчука.