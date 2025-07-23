Омский «Авангард» подписал контракт с канадским защитником

Омский хоккейный клуб «Авангард» официально оформил соглашение с 27-летним канадским защитником Максимом Лажуа, рассчитанное на один сезон.
Как отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин, борьба за Максима велась несколькими клубами на протяжении последних лет. Он отметил, что игрок обороны отличается прекрасным скольжением, мощным броском и высокой мобильностью, эффективно проявляет себя как в защите, так и в нападении. Он также успешно взаимодействует с партнерами.
В минувшем сезоне хоккеист отыграл 76 игр в составе «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» в АХЛ, заработав 39 очков (5 голов + 34 передачи) и продемонстрировав показатель полезности «+14». В составе «Авангарда» защитник будет играть под номером 58.
Ранее мы писали, что защитник Блэкер, так и не дебютировавший в составе омского «Авангарда», покидает расположение клуба.