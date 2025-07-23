Омский «Авангард» подписал контракт с канадским защитником

Как отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин, борьба за Максима велась несколькими клубами на протяжении последних лет. Он отметил, что игрок обороны отличается прекрасным скольжением, мощным броском и высокой мобильностью, эффективно проявляет себя как в защите, так и в нападении. Он также успешно взаимодействует с партнерами.