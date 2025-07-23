Минпросвещения сообщило, сколько часов в неделю должны учиться младшеклассники

В Общественной палате России ранее предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе, как в советское время. Предполагается, что это может снизить в стране средний возраст рождения первого ребенка. Насколько эффективна эта система, могут ли ее вернуть в школы и какие у нее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».