Минпросвещения сообщило, сколько часов в неделю должны учиться младшеклассники

Министерство просвещения РФ определило, сколько часов в неделю ученики 1−4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки. Соответствующая информация следует из документа ведомства.
Так, с 1 сентября текущего года объем нагрузки в первом классе должен составлять от 20 до 21 часа в неделю, во втором — от 23 до 26 часов, в третьем — от 23 до 26 часов, в четвертом — от 23 до 26 часов.
Отмечается, что количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов.
Также количество учебных занятий за четыре учебных года не должен составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе, передает РИА Новости.
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