В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов и два отменили

Напомним, ранее, 22 июля, в аэропорту «Шереметьево» сообщили, что пассажирам в случаях задержки их рейсов выдают матрасы для отдыха и оказывают всестороннюю помощь. Кроме того, без перерывов и оплаты работают комнаты матери и ребенка, детские зоны и отдельные залы для людей с ограниченными возможностями здоровья.