В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов и два отменили

Более 20 авиарейсов были задержаны с полуночи до полудня 23 июля в московских аэропортах, ещё два вылета отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Так, согласно информации, указанной на 03:00 мск, во Внукове задерживается вылет 19 рейсов, включая международные, в Шереметьеве — три. При этом в Домодедове отменен один рейс в Самарканд, во Внукове — в Тюмень.
Напомним, ранее, 22 июля, в аэропорту «Шереметьево» сообщили, что пассажирам в случаях задержки их рейсов выдают матрасы для отдыха и оказывают всестороннюю помощь. Кроме того, без перерывов и оплаты работают комнаты матери и ребенка, детские зоны и отдельные залы для людей с ограниченными возможностями здоровья.