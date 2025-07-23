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В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов и два отменили

Во Внукове задерживаются 19 рейсов, в том числе международные.

Источник: Аргументы и факты

Более 20 авиарейсов были задержаны с полуночи до полудня 23 июля в московских аэропортах, ещё два вылета отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Так, согласно информации, указанной на 03:00 мск, во Внукове задерживается вылет 19 рейсов, включая международные, в Шереметьеве — три. При этом в Домодедове отменен один рейс в Самарканд, во Внукове — в Тюмень.

Напомним, ранее, 22 июля, в аэропорту «Шереметьево» сообщили, что пассажирам в случаях задержки их рейсов выдают матрасы для отдыха и оказывают всестороннюю помощь. Кроме того, без перерывов и оплаты работают комнаты матери и ребенка, детские зоны и отдельные залы для людей с ограниченными возможностями здоровья.