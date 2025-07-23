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Соцсети: в Хабаровске взорвался газгольдер после удара молнии

По сообщениям очевидцев, сейчас в районе ЧП ощущается стойкий запах газа.

Источник: Соцсети

В Хабаровске в ночь с 22 на 23 июля молния ударила в газгольдер, в результате чего произошёл взрыв. Об этом сообщили в городских Telegram-каналах.

Инцидент произошёл на пятой площадке по улице Белорусской. По сообщениям очевидцев, сейчас в районе ЧП ощущается стойкий запах газа. Официальных сообщений об аварии и её последствиях пока не поступало.

Напомним, вечером 22 июля на город обрушился шквал, который не стихал до поздней ночи. Стихия сопровождалась шквалистым ветром и сильными осадками — скорость порывов достигала 18 м/с, за час выпало более 8 мм дождя. В первый час непогоды городские экстренные службы зафиксировали порядка 200 обращений от жителей. 72 из них касались падения деревьев и веток, 51 — обрывов проводов.