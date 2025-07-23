Солнечный ветер набирает скорость: Землю накроют магнитные бури

Астрономы сообщают, что дыра расположена в районе солнечного экватора, то есть прямо в проекции орбит планет, что делает её влияние на Землю особенно ощутимым. Потоки солнечного ветра устремляются к нашей планете со скоростью до 600 км/с — это примерно на 50% выше обычных показателей.