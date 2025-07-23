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Солнечный ветер набирает скорость: Землю накроют магнитные бури

Уже сегодня, 23 июля, на Земле ожидается усиление геомагнитной активности — причина в активизировавшейся корональной дыре среднего размера на поверхности Солнца, пишет El.kz со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: EL.kz

Астрономы сообщают, что дыра расположена в районе солнечного экватора, то есть прямо в проекции орбит планет, что делает её влияние на Землю особенно ощутимым. Потоки солнечного ветра устремляются к нашей планете со скоростью до 600 км/с — это примерно на 50% выше обычных показателей.

Первыми проявлениями магнитных возмущений Земля может столкнуться уже сегодня, а пик активности ожидается завтра. По оценкам специалистов, геомагнитные колебания сохранятся и 24 июля, но общее воздействие не должно продлиться более двух суток.