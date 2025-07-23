Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за АЧС

Африканская чума свиней — это вирусное заболевание, неопасное для человека, но крайне заразное и смертельное для животных. У них отмечается повышение температуры тела, они становятся вялыми, у них учащается дыхание, из носа может идти кровь, они теряют силы, а кожа в некоторых местах становится синей. Специалисты напоминают жителям, что любые случаи внезапной гибели свиней необходимо сразу сообщать в ветеринарную службу.