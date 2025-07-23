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Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за АЧС

Режим повышенной готовности ввели для предотвращения распространения африканской чумы свиней.

Источник: РИА "Новости"

В Усть-Тарском районе Новосибирской области с 22 июля официально действует режим повышенной готовности. Такое решение было принято для предотвращения распространения африканской чумы свиней. Информация об этом размещена на сайте регионального управления МЧС. Постановление подписал глава района.

Африканская чума свиней — это вирусное заболевание, неопасное для человека, но крайне заразное и смертельное для животных. У них отмечается повышение температуры тела, они становятся вялыми, у них учащается дыхание, из носа может идти кровь, они теряют силы, а кожа в некоторых местах становится синей. Специалисты напоминают жителям, что любые случаи внезапной гибели свиней необходимо сразу сообщать в ветеринарную службу.