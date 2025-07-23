Биолог Сафонов: в Приморье водятся самые опасные акулы

«Опасные для человека акулы водятся в Японском море на Дальнем Востоке близ Владивостока, куда они могут заходить с субтропических вод. Эти хищные рыбы есть практически во всех морях России, но те, что обитают на севере или в Черном море, опасности не представляют», — прокомментировал ситуацию Михаил Сафонов.