Биолог Сафонов: в Приморье водятся самые опасные акулы

«Опасные для человека акулы водятся в Японском море на Дальнем Востоке близ Владивостока, куда они могут заходить с субтропических вод. Эти хищные рыбы есть практически во всех морях России, но те, что обитают на севере или в Черном море, опасности не представляют», — прокомментировал ситуацию Михаил Сафонов.
Сафонов также отметил, что акулы полностью отсутствуют в акваториях Балтийского, Азовского и Каспийского морей. Среди всех встречающихся в российских водах видов наибольшую угрозу для людей представляет акула-мако. Ее нападение может привести к получению человеком тяжелых травм или даже к летальному исходу из-за сильной кровопотери.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что в водах Приморья водятся около 12 видов акул. Что необходимо делать во время встречи с морской хищницей, рассказываем по ссылке.