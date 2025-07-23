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Биолог Сафонов: в Приморье водятся самые опасные акулы

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля, ФедералПресс. Кандидат биологических наук и дайвер-инструктор Михаил Сафонов предупредил туристов, планирующих отдых во Владивостоке, о присутствии в Японском море акул, представляющих опасность для человека. По словам эксперта, эти хищники могут заплывать в прибрежные воды с более южных, субтропических регионов.

Источник: Соцсети

«Опасные для человека акулы водятся в Японском море на Дальнем Востоке близ Владивостока, куда они могут заходить с субтропических вод. Эти хищные рыбы есть практически во всех морях России, но те, что обитают на севере или в Черном море, опасности не представляют», — прокомментировал ситуацию Михаил Сафонов.

Сафонов также отметил, что акулы полностью отсутствуют в акваториях Балтийского, Азовского и Каспийского морей. Среди всех встречающихся в российских водах видов наибольшую угрозу для людей представляет акула-мако. Ее нападение может привести к получению человеком тяжелых травм или даже к летальному исходу из-за сильной кровопотери.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что в водах Приморья водятся около 12 видов акул. Что необходимо делать во время встречи с морской хищницей, рассказываем по ссылке.