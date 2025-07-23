«Известия»: китайские продавцы начали подделывать бренды автозапчастей из России

Руководитель развития продаж на маркетплейсах ГК «АвтоРусь» Алексей Костальев сообщил о регулярных случаях копирования брендов Ganz и Arnezi, а также о создании поддельных наборов инструментов для ремонта автомобилей. При этом покупатели рискуют получить некачественный товар без гарантий и возможности возврата средств, а сами магазины-клоны после набора заказов быстро исчезают или блокируются правообладателями.