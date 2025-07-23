Подсчитано, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Покупки к новому учебному году лучше совершать заблаговременно, считает эксперт.
Собрать ребенка в школу в 2025 году будет стоить в среднем 15−20 тысяч рублей, включая школьную форму, обувь, спортивную одежду, рюкзак и канцелярские принадлежности. Об этом рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков.
«В среднем собрать ребенка в школу стоит сейчас примерно 15−20 тысяч рублей. В эти деньги входят непосредственно школьная форма и обувь, одежда для спорта, ранец или рюкзак, набор канцелярских принадлежностей», — заявил Чумаков в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что заблаговременные покупки помогут оптимизировать бюджет, так как многие бренды сейчас проводят распродажи, предлагая качественную одежду и канцелярию по сниженным ценам. По его словам, откладывание покупок на последний момент может привести к переплатам из-за ограниченного выбора и нехватки времени.
Чумаков добавил, что цены на школьные товары в 2025 году остались стабильными по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению рубля, что сделало импортные товары дешевле. Однако некоторые позиции из Европы слегка подорожали из-за сложной логистики. Маркетолог подчеркнул, что разумное планирование покупок позволяет избежать лишних расходов и выбрать оптимальные варианты.