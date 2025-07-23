Подсчитано, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Эксперт отметил, что заблаговременные покупки помогут оптимизировать бюджет, так как многие бренды сейчас проводят распродажи, предлагая качественную одежду и канцелярию по сниженным ценам. По его словам, откладывание покупок на последний момент может привести к переплатам из-за ограниченного выбора и нехватки времени.