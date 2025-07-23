В России вырос спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

Ранее Госдума одобрила пакет законов, направленных на повышение прозрачности учета мигрантов и контроль за их пребыванием в стране, пишет RT. Для иностранных сотрудников будут повышены пошлины с 1 сентября текущего года. Как правило, мигрантам из Средней Азии запрещают въезд в Россию после проверки телефона, передает «Царьград».