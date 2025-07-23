В Госдуме обсуждают поддержку пассажиров с детьми из-за задержек рейсов

Меры поддержки беременных женщин и пассажиров с малолетними детьми обсуждает Госдума вместе с Минтрансом.
Депутаты Госдумы совместно с Министерством транспорта России разрабатывают меры поддержки беременных женщин и пассажиров с малолетними детьми при длительных задержках авиарейсов. Об этом рассказала первая заместительница председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Варианты помощи обсуждаются. Мы точно должны знать, что у беременных женщин, родителей с малолетними детьми точно есть место, где они смогут посидеть, подождать, а если это долгое ожидание, то переночевать. Мы здесь вместе работаем с Минтрансом, поскольку очень важно, чтобы решение, которое будет найдено, выполнялось», — заявила Буцкая ТАСС.
Она также рассказала, что обсудила с представителями Минтранса ситуации, когда пассажиры вынуждены проводить по несколько часов в салоне самолета в ожидании вылета. По ее словам, такие условия могут быть тяжелыми из-за духоты и жары, особенно для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Буцкая подчеркнула, что тема сложная из-за специфики работы аэропортов, но она требует обязательного решения в интересах пассажиров.
Вопрос поддержки пассажиров с детьми и беременных женщин при задержках рейсов обсуждается не впервые: ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предлагал предоставлять таким пассажирам гостиницы и доступ в бизнес-залы при ожидании более четырех часов. Его инициативы были направлены в профильные ведомства на фоне массовых задержек рейсов и сложной ситуации в российских аэропортах летом 2025 года.