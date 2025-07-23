Категория россиян получит удвоенную пенсию в сентябре

Ранее доцент Юлия Коваленко рассказала, что пенсионные выплаты могут меняться при переезде пожилых граждан между регионами. Так, при смене места жительства с Крайнего Севера в центральную часть России пенсионер утратит северную надбавку, а при обратном переезде — получит ее. Также размер надбавки может увеличиться при переезде между северными регионами, передает «360.ru».