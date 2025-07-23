Категория россиян получит удвоенную пенсию в сентябре

Пенсия для 80-летних вырастет на десять тысяч рублей.
С сентября текущего года россиянам, достигшим 80-летнего возраста в августе, будет назначена увеличенная вдвое выплата к пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
«Граждане, которые отметят 80-летие в августе, с сентября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — рассказал Балынин агентству «Прайм». Он уточнил, что фиксированная выплата для этой категории пенсионеров составляет 8 907,70 рубля, а после увеличения достигнет 17 815,40 рубля.
С 2025 года к удвоенной сумме автоматически добавится надбавка за уход в размере 1 314 рублей, и общая выплата составит 19 129,40 рубля. Таким образом, страховая пенсия для 80-летних с сентября вырастет на 10 221,70 рубля.
Ранее доцент Юлия Коваленко рассказала, что пенсионные выплаты могут меняться при переезде пожилых граждан между регионами. Так, при смене места жительства с Крайнего Севера в центральную часть России пенсионер утратит северную надбавку, а при обратном переезде — получит ее. Также размер надбавки может увеличиться при переезде между северными регионами, передает «360.ru».