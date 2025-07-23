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Фарш в Новосибирске подорожал почти на 30% за два года

В Новосибирской области поднялась стоимость фарша.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области поднялась стоимость на фарш.

По данным Росстата, с июня 2023 года по июнь 2025 года цена килограмма мясного фарша в Новосибирске выросла с 416 до 533 рублей — это рост на 27,97%.

Известно, что в среднем по России подорожание составило 22,81% — с 428 до 526 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске произошел резкий скачок цен на молодой картофель — его цена достигает 180 рублей за килограмм. При этом на рынках и в магазинах почти нет продукции от местных хозяйств.