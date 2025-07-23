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В Омской области остановили опасные речные перевозки через Иртыш

Судовладельцу выписали штраф за эксплуатацию паромов без документов.

Источник: Комсомольская правда

В Черлакском районе Омской области частный перевозчик осуществлял несанкционированную паромную переправу через Иртыш на теплоходах «Николай Верлов» и «Силур». Об этом сообщила 23 июля Западно-Сибирская прокуратура.

«Отсутствовали документы, подтверждающие годность судов к плаванию, документов страхования ответственности судовладельца. По инициативе транспортного прокурора правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.

За игнорирование лицензионных требований мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в областном центре досрочно сменился перевозчик на трех автобусных маршрутах.