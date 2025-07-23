С 2026 года призыв на срочную службу в армии может стать круглогодичным: подробнее об инициативе

В российских военкоматах могут начать призывать на срочную службу круглогодично. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициаторами выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. В случае принятия закона, меры начнут действовать уже с января 2026 года.
Законопроектом предлагается осуществлять призыв, как и прежде, по указу президента России. Однако отправка для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год. Первый период: с 1 апреля по 15 июля. Второй — с 1 октября по 31 декабря.
Кроме того, согласно тексту документа, при одобрении проекта, в России начнут проводить медицинское освидетельствование в течение всего календарного года. Кроме того, на протяжении 365 дней будет возможность пройти профессиональный психологический отбор и попасть на заседания призывной комиссии.
По мнению депутатов Госдумы, нововведения позволят распределить нагрузку на призывные пункты равномерно. В тексте также указано, что проект нацелен на «повышение качества призыва граждан на военную службу».
Документом предлагается внести корректировки также в отношении призыва жителей сельской местности, занятых на полевых работах. Их будут отправлять на службу с 15 октября по 31 декабря. Нововведения коснутся и педагогов. Их предложено забирать на службу с 1 мая по 15 июля.
В Минобороны, между тем, выступили с инициативой об увеличении окладов военным. Зарплаты хотят поднять с 1 октября. Ранее правительство одобрило повышение окладов на 4,5%. Сейчас Минобороны предлагает увеличить их на 7,6%. Как уточняется, оклады могут поднять уже к середине осени. Инициатива направлена не только на военных, но и на сотрудников МВД и Росгвардии.
С территории Украины тем временем вернули двух российских военных. Отмечается, что бойцы попадут домой в соответствии с достигнутыми в Турции договоренностями. Вскоре они окажутся в России, где пройдут лечение. Сейчас военные находятся на территории Белоруссии. Соответствующая информация появилась вечером 22 июля.