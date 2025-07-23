С 2026 года призыв на срочную службу в армии может стать круглогодичным: подробнее об инициативе

В Минобороны, между тем, выступили с инициативой об увеличении окладов военным. Зарплаты хотят поднять с 1 октября. Ранее правительство одобрило повышение окладов на 4,5%. Сейчас Минобороны предлагает увеличить их на 7,6%. Как уточняется, оклады могут поднять уже к середине осени. Инициатива направлена не только на военных, но и на сотрудников МВД и Росгвардии.