Ученые озвучили главные привычки для защиты от болезней сосудов

Анализ охватил данные более 43 тысяч взрослых с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с уже обнаруженными бляшками в исследование не включались. В течение почти двух лет участники находились под медицинским наблюдением и регулярно проходили ультразвуковое исследование сонных артерий, снабжающих кровью голову и шею.