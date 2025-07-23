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Минпросвещения утвердило число часов в неделю для обучения младшеклассников

Ученики со второго по четвёртый классы должны будут учиться от 23 до 26 часов в неделю.

Источник: Аргументы и факты

Минпросвещения РФ определило количество часов в неделю, в течение которых школьники с первого по четвёртый классы должны уделять обучению с учётом максимально допустимой нагрузки, следует из соответствующего документа указанного ведомства.

Так, с нового учебного года объем нагрузки первоклассника составит от 20 до 21 часа. Ученики со второго по четвёртый классы должны будут учиться от 23 до 26 часов в неделю.

Также, согласно документу Минпросвещения, количество учебных занятий за четыре учебных года не может быть меньше 2 966 часов и больше 3 305 часов. Это касается как пятидневной, так и шестидневной учебной недели.

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах внедрят единые требования к преподаванию всех дисциплин. Глава ведомства уточнил, что для каждого класса будут строго регламентированы изучаемые темы, количество часов, требующихся на их освоение, и применяемые преподавателями учебные программы.