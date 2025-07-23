В России определили, сколько часов в неделю должны учиться младшеклассники

Согласно документу, начиная с 1 сентября 2025 года, нагрузка в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м, 3-м и 4-м классах — от 23 до 26 часов в неделю. Точное количество часов зависит от выбранного варианта федерального учебного плана.