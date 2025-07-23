В России определили, сколько часов в неделю должны учиться младшеклассники

Минпросвещения России установило рекомендуемое количество учебных часов в неделю для школьников 1−4 классов с учетом максимально допустимой нагрузки, говорится в документе министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, начиная с 1 сентября 2025 года, нагрузка в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м, 3-м и 4-м классах — от 23 до 26 часов в неделю. Точное количество часов зависит от выбранного варианта федерального учебного плана.
Кроме того, за четыре учебных года общее число учебных часов не должно быть меньше 2 966 и не превышать 3 305 при пяти- или шестидневной учебной неделе.
До этого в Минпросвещения рассказали о старте «единых контрольных» в школе.