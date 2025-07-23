Генерал Липовой рассказал о новом бункере Зеленского на западе Украины

Владимир Зеленский строит себе бункер в горах на Западной Украине, сказал в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Строится дополнительное убежище непосредственно в Западной Украине, куда планирует переехать Зеленский со своей шайкой. Бункер возводится не только во Львове, но и в горах, в труднодоступном месте, чтобы ракета или бомба не смогла достать его», — отметил Липовой.
Генерал-майор добавил, что такие действия являются типичным почерком диктаторов, которые чувствуют, что скоро придется расплачиваться за все содеянное.
«Вот они себе и роют волчьи норы, где надеются отсидеться какой-то определенный срок. Это типичный почерк Гитлера, когда перед Великой Отечественной войной он строил себе несколько таких волчьих логов, как на территории Белоруссии, так и на территории Австрии, в Альпах и так далее. Точно также действует и Зеленский», — подытожил Липовой.
Ранее Липовой рассказал, что на атакованном объекте «Ивано-Франковск-16» может располагаться бункер Владимира Зеленского, запасной командный пункт ВСУ и склады с вооружением.