Генерал Липовой рассказал о новом бункере Зеленского на западе Украины

«Вот они себе и роют волчьи норы, где надеются отсидеться какой-то определенный срок. Это типичный почерк Гитлера, когда перед Великой Отечественной войной он строил себе несколько таких волчьих логов, как на территории Белоруссии, так и на территории Австрии, в Альпах и так далее. Точно также действует и Зеленский», — подытожил Липовой.