В Новосибирске картофель подорожал до 200 рублей за килограмм

Соответствующие объявления уже появились в интернете и в дачных чатах, однако на крупных продовольственных рынках и в магазинах местной продукции практически нет. Там преимущественно реализуют картофель из Краснодарского края и Ростова-на-Дону, который продается на рынках по цене 80 рублей за килограмм. В крупных сетевых магазинах цены варьируются от 90 до 180 рублей, но также в основном представлена продукция из Ростова.
Продавцы объясняют высокие цены на местный картофель тем, что только начали сбор урожая, и пока предложение ограничено, продукт считается деликатесом. Они также отмечают, что чем меньше размер картофеля, тем выше его цена. Так, картофель «черри» или «бэби» может стоить от 300 до 400 рублей за килограмм, пишет Infopro54.
Эксперты предполагают, что в ближайшую неделю цена на молодой картофель может значительно снизиться, так как ритейлеры начнут получать продукцию от местных овощеводов. В этом году сбор урожая начался раньше обычного — 17 июля. Сельхозпроизводители отмечают, что погода в регионе пока благоприятная, однако они осторожны в прогнозах на урожай, так как до конца лета ситуация может измениться.