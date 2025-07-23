В Новосибирске картофель подорожал до 200 рублей за килограмм

Соответствующие объявления уже появились в интернете и в дачных чатах, однако на крупных продовольственных рынках и в магазинах местной продукции практически нет. Там преимущественно реализуют картофель из Краснодарского края и Ростова-на-Дону, который продается на рынках по цене 80 рублей за килограмм. В крупных сетевых магазинах цены варьируются от 90 до 180 рублей, но также в основном представлена продукция из Ростова.