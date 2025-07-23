Минпросвещения определило, сколько часов должны учиться младшеклассники

С 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет не более 21 часа в неделю.
Министерство просвещения России определило максимальную учебную нагрузку для школьников 1−4-х классов, которая с 1 сентября 2025 года составит от 20 до 26 часов в неделю в зависимости от класса и учебного плана. Об этом говорится в документе ведомства.
В документе указано, что о бъем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе — от 23 до 26 часов, в 3-м классе — от 23 до 26 часов, в 4-м классе — от 23 до 26 часов. Общее количество учебных часов за четыре года обучения в начальной школе не может быть менее 2 966 и более 3 305 при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.
Ранее Минпросвещения утвердило стандарты по объему педагогической нагрузки, соответствующей одной штатной ставке. В частности, для воспитателей, работающих в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, а также программы среднего профессионального образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми, недельная норма педагогической деятельности составляет 36 часов на одну ставку заработной платы.