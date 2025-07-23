Минпросвещения определило, сколько часов должны учиться младшеклассники

В документе указано, что о бъем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе — от 23 до 26 часов, в 3-м классе — от 23 до 26 часов, в 4-м классе — от 23 до 26 часов. Общее количество учебных часов за четыре года обучения в начальной школе не может быть менее 2 966 и более 3 305 при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.