Скончался Оззи Осборн: каким запомнит эксцентричного и скандального музыканта мир

Умер Оззи Осборн, культовый музыкант и лидер популярной рок-группы Black Sabbath. Ему было 76 лет. Печальные для миллионов фанатов артиста новости 22 июля сообщил телеканал Sky News.
При этом какие-либо детали журналисты не уточняли. Потому неизвестно, что стало причиной смерти звезды, при каких обстоятельствах случилась трагедия. Однако известно, что в последние годы Осборн страдал от прогрессирующей болезни Паркинсона.
О том, где и когда состоится церемония прощания и похороны, также пока не сообщается.
Артист окончательно ушел со сцены в марте этого года. Последнее выступление совместно с оригинальным составом группы Black Sabbath прошло в родном городе группы Бирмингеме на фестивале «Назад в будущее».
На сцене Оззи Осборн появился в инвалидной коляске. В какой-то момент артист не смог сдержать эмоций и обратился к фанатам.
«Я лежал без дела 6 лет, и вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца», — сказал легендарный рокер.
Шоу было благотворительным — вся прибыль от него пола на помощь трем организациям, в том числе средства получил фонд, поддерживающий исследования направленные на замедление или остановку развития болезни Паркинсона.
Этот безумный рокер, Оззи Осборн, родился 3 декабря 1948 года. Еще в юности завоевал себе славу эксцентричного парня, злоупотребляющего алкоголем и наркотиками. Несмотря на непредсказуемый характер, музыканту удавалось произвести впечатление и на публику. И на циничных музыкальных воротил. Сайт KP.RU собрал пять самых эпатажных выходок Оззи Осборна.
Например, ради контракта со звукозаписывающей компанией Оззи принес в студию двух голубей в качестве символа мира, чтобы выпустить их в воздух. На глазах у изумленной публики с первым голубем он так и поступил, второй же птице Осборн откусил голову.
Кстати, шесть лет назад ученые массачусетской компании Knome, Inc., занимающейся исследованиями ДНК, выяснили, что британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн на самом деле генетический мутант.
Суть ее в том, что рокер был способен употреблять алкоголь в огромных количествах, при этом не испытывая длительного состояния опьянения. Эта же мутация определила предрасположенность Осборна к наркотической зависимости. То есть, заключили ученые, мутация Осборна сделала его почти невосприимчивым к алкоголю.