Скончался Оззи Осборн: каким запомнит эксцентричного и скандального музыканта мир

Суть ее в том, что рокер был способен употреблять алкоголь в огромных количествах, при этом не испытывая длительного состояния опьянения. Эта же мутация определила предрасположенность Осборна к наркотической зависимости. То есть, заключили ученые, мутация Осборна сделала его почти невосприимчивым к алкоголю.